جوارديولا يكشف حقيقة مشادته مع نونيز

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة مشادته مع مهاجم ليفربول داروين نونيز، خلال مواجهة الفريقان بالبريميرليج لهذا الموسم.



وأكد جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، أنه لم يحدث شيئًا مع نونيز، حيث أوضح ساخرًا أنه أقوى مني.

وقام بيب جوارديولا بتغيير الحديث سريعًا، حيث علق على المستوى الذي ظهر به فريقه، فقال: "بالتأكيد لست محبطًا من مستوانا، أنا سعيد حقًا، ومسرور بشكل لا يُصدق، نعلم مدى قوتهم".

ونجح ليفربول في فرض التعادل على مانشستر سيتي في معقل السيتزين "الاتحاد"، بعدما إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستمر الريدز في مطاردة السيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ليفربول في الوصافة ب 27 نقطة.