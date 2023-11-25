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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب سوبر سبورت: فيوتشر فريق طموح ونعلم نقاط قوته وضعفه

كيفين هانت المدير
كيفين هانت المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي

شدد كيفين هانت المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي على استعداد فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر غداً بالكونفدرالية.

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ومن المقرر أن يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هانت خلال مؤتمر المباراة الفني: الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي كان يعاني من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف: الفيفا منعنا من اللعب على ملعبنا بسبب انه لا يصلح، ونلعب على ملعب يبتعد مسافة ٤ كيلو عنا.

وعن مواجهة مودرن فيوتشر أكد أن ناديه هو الأصغر في البطولة وأن تركيزهم الأكبر على العناصر الشابة، مشيرا بانهم فريق طموح وان كل شيء وارد في كرة القدم.

وأختتم: نسعى لتحقيق لقب البطولة خاصة أننا وصلنا لنهائي البطولة منذ موسمين، لم نشاهد فيوتشر جيداً ولكننا نعلم نقاط ضعفه وقوته.

فيما تحدث سياندا كولو لاعب فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي عن مميزات المناخ في مصر مقارنة بجنوب أفريقيا، مشيراً بأن فريقه جاهز ذهنياً للمباراة.

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