عاجل
عاجل.. هيئة الأسرى ليس لديها أى معلومات عن هوية المحررين الفلسطينيين وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في صفقة التبادل إلى سجن عوفر
السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب فيوتشر: جاهزون لتحقيق بطولة الكونفدرالية

احمد عاطف ومدرب فيوتشر
احمد عاطف ومدرب فيوتشر فورموسينيو

أكد ريكاردو فورموسينيو  المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية.

txt

مودرن فيوتشر بالأحمر وسوبر سبورت بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غداً

txt

اليوم.. أهلي 2009 يواجه مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
 

أضاف ريكاردو خلال مؤتمر المباراة الفني: أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن اصبحوا جاهزين للمباراة.

وواصل : أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك.

جاهزون لتحقيق الكونفدرالية

واتم: مجموعتنا قوية وصعبة بوجود مودرن فيوتشر، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة.

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر بالأحمر وسوبر سبورت بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غداً

اليوم.. أهلي 2009 يواجه مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية

الترتيبات الإعلامية لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية

مودرن فيوتشر يحسم مصير أحمد عاطف

الأهلي "يغري" فيوتشر بـ 3 لاعبين لضم عمر كمال عبد الواحد

فيوتشر يهزم الإسماعيلي وديا

تحليل فني.. لخسارة الإسماعيلي أمام مودرن فيوتشر وديًا

تفاصيل فوز مودرن فيوتشر على الإسماعيلي وديًّا
الجريدة الورقية