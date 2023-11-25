مدرب فيوتشر: جاهزون لتحقيق بطولة الكونفدرالية

أكد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



أضاف ريكاردو خلال مؤتمر المباراة الفني: أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن اصبحوا جاهزين للمباراة.

وواصل : أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك.

جاهزون لتحقيق الكونفدرالية

واتم: مجموعتنا قوية وصعبة بوجود مودرن فيوتشر، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة.