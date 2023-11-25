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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلوب يكشف سبب تغيره مركز صلاح خلال مباراة مانشستر سيتي

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، كيفية تصحيحه للأخطاء التي وقع بها فريقه خلال مواجهة مانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكد كلوب أنه تحدث مع اللاعبين خلال شوطي المباراة، مشيرًا إلى أنهم في حالة لعبهم بشكل أفضل سيكون الأمر جيد للغاية.

وقال يورجن كلوب عقب نهاية المباراة: "تحدث مع اللاعبين خلال شوطي المباراة، تخيلوا كيف سيكون الأمر إذا لعبنا بشكل أفضل".
وتابع: "لقد قمنا بوضع ترينت في مركز دفاعي، بجانب سوبوسلاي ومحمد صلاح يغلقان المنافذ في هذه الجبهة".
وأضاف: "خلال الشوط الثاني فعلنا ذلك، ومن هنا لعبنا كرة قدم جيدة".
وأكمل المدرب الألماني تصريحاته: "أرنولد نجح في صنع الفارق اليوم، قبل أن نبدأ الحديث عن تمركزه، أظن أن وجوده في الجناح الأيمن من وقت لآخر يساعدنا في الجانب الهجومي".
وأتم كلوب تصريحاته بتوجيه رسالة لعائلة اللاعب الكولومبي دياز: "لدي سعادة كبيرة بجميع الأفراد لعائلة دياز لأن كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي، فهم جميعًا في المدرجات، وهذا أمر رائع".

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