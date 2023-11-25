عاجل.. نيران الجيش الإسرائيلي تُصيب سيارة تابعة لـ"اليونيفيل" جنوب لبنان

أعلنت القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل”، عن إصابة سيارة تابعة لها بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيترون جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة

وكانت أوضحت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، وذلك حسبما أفادت به مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت.

وأوضح أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الهدنة خرقت عبر طائرات مسيرة إسرائيلية جابت سماء جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع المقاومة الإسلامية بإطلاق صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة، ولكن يبدو أنها لم تصب الهدف.

وأضاف أن هناك إطلاق نيران من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من المزارعين، ما أسفر عن إصابة سيارة في الجنوب اللبناني، والأنباء تفيد بأن هناك إطلاق نار على المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم لحصد الزيتون، بعدما مر الموسم دون قطفه.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إلى أن الجانب اللبناني يرى أن هناك انتهاكات إسرائيلية للهدنة، وقد توعد الجانب اللبناني من قبل بأن أي انتهاك للهدنة سيرد عليه بالمثل، وبالتالي هذا الأمر ينذر بتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية.