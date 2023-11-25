السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان، مع عودة بعض النازحين من جنوب لبنان إلى منازلهم.

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باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة

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حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وصرحت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق «تحيا مصر».

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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