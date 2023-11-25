حماس: الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات لقطاع غزة

قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هناك العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف النونو، في تصريحات، أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى وما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة.

وأشار إلى أنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته.

وأكد النونو أن حركة حماس منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للتباحث للتوصل إلى صفقات جديدة.

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأفرجت إسرائيل، أمس الجمعة، عن 24 امرأة و15 طفلا فلسطينيا، ضمن صفقة تبادل أسرى نجحت في التوصل إليها الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل أفرجت عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد إفراج حماس عن 24 من المحتجزين لديها، بموجب اتفاق هدنة بعد أسابيع من الحرب في قطاع غزة.