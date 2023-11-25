يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا.. YALLA SHOOT
يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا.. YALLA SHOOT
يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا.. YALLA SHOOT، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الاهلي اليوم والقنوات الناقلة، حيث يستعد النادي الاهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني في الجولة الاولي من دورى المجموعات لدورى ابطال افريقيا، وذلك بعدما تغلب فريق شباب بلوزداد الجزائري علي فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 3/0، ومن المنتظر ان تقام المباراة اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 علي استاد الاهلي وى السلام، وسنعرض لكم في هذا المقال علي موعد مباراة الاهلي اليوم والقنوات الناقلة.
وقبل تسليط الضوء على موعد مباراة النادي الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة، سنتوقف مع أبرز ما يميز استعدادات الأهلي في حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي، وكذا أهمية الفوز في هذا المباراة التي ستلعب بالقاهرة.
يستهل النادي الأهلي المصري مشواره في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا 2023، بمواجهة ميدياما الغاني، يوم السبت 25 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ويدخل الأهلي المصري المباراة وهو يسعى إلى تحقيق بداية قوية في مشواره للدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، حيث استعدت كتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر بشكل جيد لهذه المواجهة التي ستكون بمثابة الاختبار الأول للمجموعة المصرية.
ويغيب عن الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى كلا من رضا سليم وعلى معلول وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوى كريستو وموديست بسبب الإصابة.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وميدياما عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
بينما تم استبعاد كلا من خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما الغاني
ستذاع مباراة الاهلي اليوم في بطولة دورى ابطال افريقيا علي قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الافريقية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما تذاع المباراة مجانا عبر قنوات اون تايم سبورت الارضية الناقلة لمباريات الاندية المصرية في البطولات الافريقية وجاء تردد القنوات الناقلة للمباراة كالتالي:
قناة بين سبورت 6
- تردد القناة: 11054
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: راسي
- جودة القناة: HD
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة اون تايم سبورت الارضية
- تردد القناة: 11861
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: راسي
- جودة القناة: HD.
تشكيل الاهلي لمباراة ميدياما
- في حراسة المرمي: محمد الشناوى.
- في خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كريم الدبيس.
- في خط الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي قفشة.
- في خط الهجوم: حسين الشحات، احمد عبد القادر، بيرسي تاو.
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