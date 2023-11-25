استقبال حافل لرئيس الوفد بالغربية في المؤتمر الانتخابي الثالث

استقبل أعضاء وقيادات حزب الوفد وأهالي طنطا بمحافظة الغربية، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية استقبالا حافلا في ثالث مؤتمر انتخابي بعد انطلاق الدعاية الانتخابية.

وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، مطلع شهر نوفمبر الجاري، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر وتنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر القادم.



وردد الحضور من أعضاء حزب الوفد والاهالي عدد من الهتافات منها "سند سند يحيا سند .. ويحيا الوفد ضمير الأمة وتحيا مصر "، وانتشرت لافتات دعم الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي في مناطق مختلفة داخل محافظة الدقهلية .

كما حرص المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد على رفع العلمين المصري والفلسطيني وشعارات مناصرة غزة لدعم الاشقاء في فلسطين.



يأتي ذلك على هامش المؤتمر الانتخابي الثالث للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي الذي يعقد بالغربية اليوم السبت ٢٥ نوفمبر تحت عنوان .



