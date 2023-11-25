مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي ميدياما الغاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023/2024.
وفى آخر مباراة للفريق الأحمر تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وتنطلق مباراة النادي الأهلي ونظيره ميدياما الغاني اليوم السبت في التاسعة مساء، على استاد السلام ، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق بداية مميزة، الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط، واستغلال عامل الملعب والجماهير وجاء استبعاد موديست من مواجهة الأهلي وميدياما، بسبب الإصابة في العضلة الضامة في مران الأهلي الأخير.
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا التي تضم ميدياما، بلوزداد، ويانج أفريكانز.
يتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة مع، ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات بعد اكتساح سان جورج الإثيوبي بنتيجة 7-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب في دور الـ 32.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وميدياما عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
في سياق آخر، تٌفتتح اليوم مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث يستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي في السادسة مساء، ويلعب شباب بلوزداد الجزائري مع يانج أفريكانز التنزاني في التاسعة مساء.
موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني
وتُقام مباراة الأهلى وميدياما الغاني، في تمام الساعة التاسعة، بتوقيت القاهرة، من مساء غد السبت، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني
خالد عبد الفتاح وأنتوني موديست ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد ورضا سليم.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد ميدياما
سيتم نقل مباراة الأهلى ضد ميدياما وكل مواجهات مرحلة المجموعات من دورى أبطال أفريقيا على شبكة قنوات بى إن سبورتس.
قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني
- حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.
- خط الدفاع : رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم الدبيس.
- خط الوسط : مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.
- خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن.
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