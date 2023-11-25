السبت 25 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينفذ حملة "بلدي أمانة" في قرية الروضة بشمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذ المجلس القومي للمرأة بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء  فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد من السيدات والرجال والأطفال لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس وعدد من رائدات المجلس .

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يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

 

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