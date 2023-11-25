كفر الشيخ تنفذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، السبت ، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالوحدات المحلية لمراكز ومدن قلين،الرياض ، كفرالشيخ وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة.

وأكد المحافظ، ضرورة وسرعة تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية، في كل مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وشدد نورالدين، على سرعة إزالة البناء المخالف بكل أنواعه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية .