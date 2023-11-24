الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس حماس بالخارج مهاجمًا إسرائيل: "ضعيفة كبيت العنكبوت"

خالد مشعل
خالد مشعل

أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، ضرورة إسناد غزة عسكريًا، مُناشدًا الأمة بألا تكون متفرجة، ويجب أن تسهم في مآلات المعركة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.

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أول تعليق إيراني على الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل

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اتصالات مصرية مع حماس وإسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع التجاوزات

جاء ذلك خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين.

وقال مشعل: إن الهدنة المؤقتة أثارت جدلاً في داخل الكيان حول جدلية الحرب التي تريد القضاء على حماس، ثم يجبرون على التفاوض معها بطريقة غير مباشرة لتبادل المحتجزين من الأطفال والنساء.

وأضاف: نشكر كل من شارك في دعم غزة عسكريا ويجب إسناد غزة مالياً وإنسانيا، وتصعيد الحراك السياسي والشعبي والجماهيري الضاغط لوقف العدوان؛ ونشكر كل من قدم ويقدم الدعم لغزة.

وختم مشعل: أظهرنا "إسرائيل" على حقيقتها، ضعيفة كبيت العنكبوت، تحتاج إلى من يحميها، فضلاً على قدرتها الوهمية على حماية الآخرين أو خوض الحروب عنهم.

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