بحضور وزيرة الهجرة.. البيت المصري في بولندا يشارك باجتماع الجاليات المصرية بأوروبا

شارك البيت المصري في بولندا، في اجتماع الجاليات المصرية في أوروبا، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، من خلال تطبيق الاجتماعات Zoom والذي ضم عدد كبير من السادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف الدول الأوروبية .

كما حضر اللقاء المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة كبيرة من رموز وأقطاب الجاليات المصرية في أوروبا.



وقامت الوزيرة بالترحيب بالحضور، مؤكدة على أهمية دور رموز الجاليات المصرية والمصريين بالخارج تجاه العملية الانتخابية الحالية والتي من المقرر ان تتم خلال أيام 1-2-3 ديسمبر 2023 بجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

كما أشارت وزيرة الهجرة، على ضرورة قيام كل مواطن مصري بممارسة حقه السياسي تجاه وطنه الأم من خلال المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

كما ذكرت ان جميع الجهات المصرية والمنظمة للعملية الانتخابية على تواصل دائم مع جميع السفارات والقنصليات خارج مصر لتقديم كافة الدعم للمواطنين المصريين بالخارج من أجل تسهيل قيامهم بالعملية الانتخابية خلال الأسبوع القادم.

ثم أعطت الوزيرة الكلمة للسفير حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية في وارسو، والذي من جانبه أكد على أن السفارة المصرية في وارسو قامت مؤخرا بحضور اجتماع السادة السفراء المصريين في أوروبا للوقوف على اخر التجهيزات للعملية الانتخابية.

كما أشار على اللقاء الأخير الذي تم مع البيت المصري في بولندا قبل أيام قليله والذي تم خلاله مناقشة الإجراءات والتسهيلات التي سوف تقوم بها السفارة للمواطنين من اجل سير العملية الانتخابية بسهوله، وكذلك مناقشة الأزمة الحالية في فلسطين والمنطقة.

كما أشار أنه من المتوقع عدم وجود مشاكل تواجه الجالية المصرية نظرا للوعي الكبير لدى الجالية وقيام السفارة بصفة مستمرة بنشر التوعية والاخبار والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية على الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي FaceBook .

ومن جانبه قام خالد هجرس رئيس البيت المصري في بولندا- بالتأكيد على ما ذكرته الوزيرة و السفير المصري.

كما أشار أن العملية التنظيمية للانتخابات في بولندا تتم بشكل جيد بفضل المجهود الكبير الذي يقوم به السفير حاتم تاج الدين، مما يشير الى أن العملية الانتخابية في وارسو سوف تتم بشكل سلس دون أي معوقات.



وأكد محمد الجندي – رئيس اللجنة الإعلامية بالبيت المصري في بولندا – لصحيفة الوفد أن البيت المصري حريص على تقديم الدعم ويد العون لجميع المصريين في بولندا من اجل المساعدة بإدلاء بأصواتهم خلال الأسبوع القادم وأن البيت المصري في بولندا على تواصل دائم مع السفير حاتم تاج الدين – سفير جمهورية مصر العربية و القنصل محمد فرير- قنصل مصر بوارسو من أجل نقل المعلومات الصحيحة والرسمية من قبل السفارة للمواطنين المقيمين في بولندا والعمل على حث جميع المصريين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.