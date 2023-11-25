تشافي يضع نظاما للحد من إصابات اللاعبين

يقترح تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، نظاما للحد من إصابات اللاعبين وإضاعة الوقت في السفر.

وطالب مدرب برشلونة بإدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبا بتوقف دولي واحد سنويا من أجل توفير الوقت الضائع في السفر والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.

وأصيب مارك-أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الأسبوع الماضي خلال تدربه مع منتخب ألمانيا .

بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي جافي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فايكانو يوم السبت.

وقال تشافي: إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي يتسبب في الكثير من الإصابات.

وأضاف تشافي :أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ينظر فعليا في هذا الأمر كأحد الحلول المقترحة هو استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر.

بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر، فمثلا مدافع أوروجواي رونالد أراوخو أو المهاجم البرازيلي رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة، وعادا أمس ولم يستريحا، وهو حال كل الأندية وليس نحن فقط.

وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة جافي 19 عاما

وقال تشافي: الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة جافي إلى جانب سوء الحظ، تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ.

ويحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة ولم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر الماضي بينما يسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن جيرونا صاحب الصدارة وهو أربع نقاط.