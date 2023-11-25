وزير التربية والتعليم يتابع سير الدراسة في محافظة بورسعيد

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة انتظام العام الدراسى 2023-2024 في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله ديوان عام محافظة بورسعيد، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم ومحافظ بورسعيد، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

وزير التربية والتعليم يشارك في ندوة تطبيق 5 second

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ أيام، في الندوة الثانية بعنوان "تطبيق 5 second" التى تم عقدها على هامش مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣ ،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

ويحتوى "تطبيق 5 second" ، الذي تطلقه الوزارة للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية .

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية، شارك فيها كل من السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسى، والدكتور عبد الناصر عمر العضو المنتدب لمستشفى المشفى للدعم النفسى، والمخرجة ساندرا نشات، ومحمد هانى خبير المحتوى، وأدارها الإعلامى خيرى رمضان.

وتم خلال الندوة عرض فيلم مصور تحت اسم "يوم الجمعة" والتى صورت أحداثه داخل المدرسة ويتناول معالجة إحدى المشكلات النفسية التى يمر بها الطلاب، ومعرفه أسباب هذه المشكلة من خلال متابعة المعلم للطالب داخل الفصل، والاهتمام بالحالة النفسية له، وصولا لحل المشكلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط، مشيرا إلى أهمية التربية الإيجابية والتي تحتاج إلى مهنية والمهني المُعد لذلك، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة سبب السلوك والذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.

ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.