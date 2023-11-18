وزير التربية والتعليم: افتتاح مدارس جديدة يستهدف توفير تعليم عالي الجودة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن افتتاح مدارس جديدة يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التربية والتعليم برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وزير التربية والتعليم يتفقد المدرسة الجديدة

وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ المدرسة التي تبلغ مساحتها ٢١٠٠ متر مربع، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية ، و٤ فصول رياض أطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٧٦٥ طالب وطالبة، ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ غرفة المصادر والمكتبة، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

اجتماع وزير التربية والتعليم في الشرقية

واجتمع وزير التربية والتعليم مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.



ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التدريبية على المناهج الدراسية أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية في المناهج الدراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس في المناهج الدراسية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر.