وزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي ببورسعيد

بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

إفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرحلة الأولى لمستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ مليار و200 مليون جنيه وتشمل 28 عيادة خارجية في التخصصات المختلفة المتميزة بجانب 100 سرير داخلي و4 غرف عمليات و10 أجهزة غسيل كلوي وحضانات للأطفال ، ومن المقرر أن يتسع المستشفى بعد إكتمال كافة مراحل الإنشاء إلى 540 سريرًا (427 إقامة و 113 عزل وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ) وتقام على مساحة36 ألف متر مربع بمساحة إنشائية 13500متر ، كما يتكون المستشفى من 3 مبانٍ متصلة بإرتفاع 5 أدوار بالإضافة إلى 3 مبانٍ للخدمات ورامب للإسعاف ويحتوي المستشفى على 16 غرفة عمليات (10 بنظام الكبسولات) و31 عيادة و6 غرف مناظير و5 معامل و15 غرفة إشاعة و15 قاعة محاضرات ، ويعد هذا المستشفى أول مستشفى جامعي بمحافظة بورسعيد تنشأ بمواصفات قياسية ، وقد رافق الوزير فى زيارته لبورسعيد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة وقيادات التعليم العالي والجامعات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب والدكتورة بسمة بدر الدين مدير المستشفى .

أكد الوزير فى تصريحاته أن الوزارة تُولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية بإعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان ودورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية ، وأن المستشفى الجديد يُعد صرحًا طبيًّا متميزًا ويُمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي محافظة بورسعيد ، وأشاد الوزير بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة بورسعيد والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود مؤكدًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة بورسعيد في خدمة المواطنين بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية مُتميزة في كافة التخصصات .

من جانبه أكد الدكتور أيمن إبراهيم أن إدارة الجامعة تُولي المستشفيات الجامعية ببورسعيد إهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء وأن التوسعات وأعمال التطوير الحالية التي تشهدها مستشفيات جامعة بورسعيد تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها وتقديم خدمات صحية مُتميزة لأهالي محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة .

وقد تضمنت زيارة الوزير لبورسعيد إفتتاح مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف (CEMTC) بتكلفة إجمالية تصل لـ 45 مليون جنيه بدعم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF) ويهتم المركز بتنقية المياه وإختبار وتوصيف الأغشية المُستخدمة في عمليات المعالجة بالإضافة لإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل الوحدات المستخدمة في العمليات المختلفة ، حيث يتمتع فريق المركز بخبرة واسعة في مجالات مختلفة بما في ذلك هندسة العمليات (الهندسة الكيميائية) وهندسة وعلوم المواد والهندسة الميكانيكية ويتم تجهيز المركز بصورة دائمة ومستمرة بالمعدات الحديثة لإختبار العينات المختلفة للجهات الصناعية وإجراء الأبحاث للباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة على مستوى عالمي في مجالات علوم وتكنولوجيا الأغشية ومعالجة المياه ، وحضر الإفتتاح الدكتور طه إبراهيم عميد كلية الهندسة جامعة بورسعيد والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

كما إفتتح الوزير مبنى التدريب والإختبارات الإلكترونية بجامعة بورسعيد بتكلفة 280 مليون جنيه وهو مبنى يضم مراكز تدريب للطلاب والخريجين لأداء الإختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة حيث يضم المبنى مركزًا للتدريب والتطوير المهني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مركز الإستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويهدف المركز إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم الفني ومهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر، ويضم المركز قاعة مؤتمرات ومسرحًا للإحتفالات ومركزًا للإختبارات الإلكترونية ويضم 1000 جهاز كمبيوتر لأداء الإختبارات وأعمال التصحيح الإلكترونية .

رافق الوزير خلال الزيارة كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي والدكتورعبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور وليد الأنور الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتورشريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي والدكتورعادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي .