أسعار الدواجن اليوم السبت للمستهلك وفي الأسواق المحلية

أسعار الدواجن.. واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية، استقرارها، وسجلت سعر الفراخ البيضاء الآن فى المحال اليوم سجل نحو 66 جنيهًا، بينما سجلت سعر الفراخ الأمهات الآن فى المحال اليوم السبت نحو 60 جنيهًا

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء اليوم السبت في الاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن ومتابعي الوفد بالنسبة للدواجن، حيث إن البيت المصري لا يستغنى عن القيمة الغذائية التي يحصل عليها من لحوم الدواجن، بالرغم من ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة لكن في البديل الأرخص للمستهلك عن اللحوم الحمراء والتي سجل سعرها ارتفاعًا خلال العام الجاري يتعدى الثلاثمائة جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت

الدواجن

استقر متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت، داخل بورصة الدواجن والأسواق الآن، لتحقق الأسعار:

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت بالمزرعة

وسجلت سعر الفراخ البيضاء الآن فى المحال اليوم سجل نحو 66 جنيهًا

بينما سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت نحو 64 جنيهًا

كم سعر كيلو الفراخ البلدى اليوم السبت بالمزرعة

وسجل سعر الفراخ البلدى الآن فى المحال اليوم نحو 119 جنيهًا

كما سجلت أسعار الفراخ البلدى اليوم السبت، نحو 108 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم السبت بالمزرعة

وسجلت سعر الفراخ الأمهات الآن فى المحال اليوم السبت نحو 60 جنيهًا

وسجلت سعر الفراخ الأمهات اليوم السبت، نحو 54 جنيهًا.