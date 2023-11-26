ختام الملتقى الفكري لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ‏بسوهاج

اختتمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات مسابقة «الملتقى الفكري» لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتي أقيمت برعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».‏





ونظمت إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، فعاليات المسابقة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث اختتمت بطلاب المرحلة الثانوية بمعاهد البنين.





ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.





وفي سياق متصل حصد معهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، المركز الأول في بطولة منطقة سوهاج الأزهرية لكرة السلة بالمرحلة الثانوية، بينما حصل معهد فتيات المراغة شمال محافظة سوهاج، على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بمركز شباب النصر بحي راشد بسوهاج.





واختتمت فعاليات البطولة بحضور الدكتورة رشا جاسر، موجهة التربية الرياضية، ومن المقرر أن تشارك الفرق الفائزة في اختيار منتخب يمثل المنطقة في بطولة الجمهورية.