مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الاتحاد، عصر اليوم السبت، لمتابعة قمة ليفربول ومانشستر سيتي في صدام الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لموسم 2023-2024.

تشهد عودة مباريات الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي مواجهة من العيار الثقيل في قمة الدوري الإنجليزي تجمع المتصدر مانشستر سيتي مع الوصيف فريق ليفربول، في مباراة قوية تجمع الفريقين في استاد الاتحاد.

وتعتبر المباراة حاليا هي واحدة من أقوى المباريات في كرة القدم العالمية لما يقدمه الفريقان من مستوى في السنوات الماضية، وسيحل نادي ليفربول ضيفاً على فريق مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في تمام الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الأول برصيد 28 نقطة، والمباراة المقبلة ستشهد مواجهة قوية بين الفريقان سواء داخل الملعب بين اللاعبين أو خارج الخطوط بين المدربين الإسباني غوارديولا، مدرب السيتي والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

وتتصدر كتيبة الإسباني بيب غوارديولا ترتيب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، مما سيشعل المواجهة بين الطرفين.

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وخسر "الريدز" في زيارته الأخيرة للاتحاد بنتيجة 4-1، لكن الأمور اختلفت كثيرًا في ظل الحالة الفنية الكبيرة التي يعيشها ليفربول هذا الموسم على كل الأصعدة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جفارديول، أكانجي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.