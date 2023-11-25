المهن التمثيلية تمنع التعامل مع مخرج "بطن الحوت" وتغرم المنتج مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت، وذلك لمخالفته قوانين النقابة.

كما اصدر الدكتور أشرف زكي، قرار بمنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل، مؤكداً أن من يخالف ذلك ويتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلي الشطب.



ويذكر إن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، كان أصدر مؤخرا قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".