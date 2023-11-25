موعد مباراة برشلونة مع رايو فاليكانو بالدوري الإسباني اليوم

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية اليوم السبت، أمام نظيرة رايو فاليكانو ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ستاد تيريزا ريفيرو معقل الأخير.

موعد مباراة برشلونة مع رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو عبر قناة ” بي إن سبورت 3″،

ترتيب برشلونة وريايو فاليكانو بالدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة لقاء اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 30 نقطة، جمعهم الفريق من 13 مباراة خاضهم في المسابقة حتى الآن، بواقع 9 انتصارات و 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، وأربعة نقاط كاملة عن صاحب الصدارة والحصان الأسود فريق «جيرونا».

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط