بالإنفوجراف.. أعداد الشهداء والمصابين بقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وفقا لبيانات فريقه الميداني بقطاع غزة، بلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، 20031 قتيلا، بينهم 8176 طفلا، وفق روسيا اليوم.

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ونشر المرصد على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة إنفوغرافيك توضح الإحصائيات المفصلة للخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته قناة "الأقصى" الفلسطينية، قال المرصد الأورومتوسطي: "فريقنا في قطاع غزة أنهى قبل قليل إحصائية محدثة لعدد الضحايا بمن فيهم من استطعنا حصرهم ممن هم تحت الأنقاض على اعتبار انعدام فرص وجود أحياء، بلغ عدد الشهداء 20031 بينهم 8176 طفلا والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا و36350 جريحا، ويمثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة، أي ما يعادل 11 مليون مواطن عربي".