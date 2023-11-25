سعر الذهب صباح اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب.. واصل سعر الذهب نشاطه خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في الأسواق المصرية وأسواق الصاغة، وسجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2374 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3165 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة الذي ينتظرها المواطن بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية للمشغولات الذهبية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب الجديد اليوم في مصر (شراء)

مشغولات ذهبية

عيار 24

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3165 جنيهًا.

عيار 21

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2770 جنيهًا.

عيار 18

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2374 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1846 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 22160 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

الجنية الذهب

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (بيع)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3137 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2745 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2352 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1830 جنيهًا.