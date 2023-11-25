طلائع شمال سيناء تُطلق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفي

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة تنمية النشء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، مشروع تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين.

تم تنفيذ فعاليات البرنامج بمركز شباب ضاحية السلام، ومركز شباب السلام التابعين لإدارة شباب العريش ،بتحية العلم، ثم شرح لتاريخ الحركه الكشفية، وتدريب الطلائع على بعض الأنشطة للتعريف بالحركة الكشفية فى مصر، وتستمر فعاليات البرنامج 3 أشهر .

يهدف المشروع إلى تدريب الأشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.