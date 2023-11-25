سقوط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى اسيوط

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط برئاسة المقدم احمد تاج فى ضبط شخص يدعى ص. م مقيم بمركز ساحل سليم بحوزته عدد 10 فرش من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وسلاح محلى الصنع ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة



كما تم ضبط المتهم المدعو ع. ع بحوزته عدد 12 فرش من الحشيش المخدر وسلاح ابيض وتليفون محمول ومبلغ مالى

بقصد الاتجار بمركز ومدينة القوصية



كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتهم الاول يدعى ص. م مقيم بمركز ساحل سليم والمتهم الثانى بدعى ع. ع. مقيم بمركز ومدينة القوصية

جاء ذالك خلال حملة امنية بقيادة المقدم احمد تاج رئيس مباحث المخدرات بمديرية امن اسيوط بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والمباحث الجنائية



وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.