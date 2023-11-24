هاري كين يقود بايرن ميونخ لتخطي عقبة كولن في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره كولن بهدف سجله هاري كين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة صعد بايرن ميونخ إلى صدارة الدوري الألماني بشكل مؤقت برصيد 32نقطة، ويليه باير ليفركوزن بفارق نقطة واحدة، في حين يقبع كولن في قاع ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته المقبلة في دوري أبطال اوروبا أمام كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.