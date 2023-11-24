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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يقود بايرن ميونخ لتخطي عقبة كولن في الدوري الألماني

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره كولن بهدف سجله هاري كين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

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وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة صعد بايرن ميونخ إلى صدارة الدوري الألماني بشكل مؤقت برصيد 32نقطة، ويليه باير ليفركوزن بفارق نقطة واحدة، في حين يقبع كولن في قاع ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته المقبلة في دوري أبطال اوروبا أمام كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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