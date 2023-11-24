بايدن: الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تنفيذ الهدنة في غزة، شمل عملا دبلوماسيا شاقا، كما أنها فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة،أنه يجب العمل على حل الدولتين؛ لنشر السلام في المنطقة، وكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر؛ لأن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، ضروري للمستشفيات والمدنيين.

يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة

وأوضح بايدن، أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، إضافة إلى إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، ونأمل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين.

وشهدت بلدات في الجنوب اللبناني، اليوم الجمعة، عودة لعدد من النازحين الذين تركوا منازلهم في تلك البلدات جراء القصف الإسرائيلي المكثف لقطاعات الجنوب اللبناني الثلاث في إطار التصعيد العسكري بين المقاومة في لبنان والجيش الإسرائيلي منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك بعد سريان الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة على الجنوب اللبناني، إذ سادت حالة من الهدوء الحذر كل القطاعات في البلدات الحدودية منذ السابعة من صباح اليوم غداة قصف متبادل هو الأعنف منذ بداية التوترات.

وقام عدد من النازحين بمغادرة مراكز الإيواء المقامة في مدن صور والنبطية وحاصبيا متوجهين إلى منازلهم وخصوصا في البلدات التي تقع مباشرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

كما بدأ عدد من المزارعين في تكثيف نشاطهم لقطف الزيتون خلال فترة الهدنة بعدما حالت الاشتباكات دون حصاد الكثير من المحاصيل وخصوصا في ظل استهداف عدد من المزارع بالقنابل الفسفورية.