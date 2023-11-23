ترامب مُهاجمًا بايدن: "أمريكا في وضع كارثي وانحدرت إلى الجحيم"

أكد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أن الولايات المتحدة تمر الآن بوضع كارثي وقد انحدرت إلى الجحيم بسبب سياسات الرئيس الحالي "جو بايدن"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشال" الاجتماعي: "بلادنا في مصيبة خطيرة. لم نعد نحقق أي انتصارات. جو بايدن ... سمح لبلادنا بالانزلاق إلى الجحيم".

وفي وقت سابق اليوم علق ترامب، على التأخر في تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس"، وقال إن ذلك يعود إلى عدم احترام الولايات المتحدة في العالم.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن بايدن يمكن أن يقود العالم من خلال أفعاله إلى حرب عالمية ثالثة وصراع نووي، وأن التهديد الأكثر أهمية للعالم الآن ليس الاحتباس الحراري، بل "الاحتباس النووي".

ووفقًا للرئيس الأمريكي السابق، فإن التهديد الأكبر للولايات المتحدة والعالم يكمن في احتمال نشوب صراع نووي.

كواليس الاتصال الهاتفي بين ترامب ورئيس الأرجنتين المُنتخب

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، رئيس الأرجنتين المُنتخب "خافيير ميلي"، نيته زيارة الأرجنتين للاجتماع به، دون تحديد موعد حضوره إلى بوينس آيرس، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وجاء في البيان اليوم الخميس: "تلقى الرئيس المنتخب اتصالا هاتفيا الليلة الماضية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي هنأه وأشار إلى أن فوزه بفارق كبير في انتخابات الأحد الماضي كان له تأثير كبير على المستوى العالمي".

يُشار إلى أن من المقرر إقامة حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الشعبوي اليميني في 10 ديسمبر المقبل، علما أنه كان قد أبدى في وقت سابق إعجابه بسياسات ترامب.