جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثمان طفلة داخل أحد منازل قريتها بالشرقية

تُكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة في السادسة من عمرها، بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبو كبير.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا أمس بتغيب الطفلة "ملك.أ" 6 سنوات، مقيمة بقرية المشاعلة بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وفي وقت لاحق اليوم، وبتتبع كاميرا المراقبة؛ تم العثور على جثتها داخل أحد المنازل المجاورة لمنزل أسرتها بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة تقرر أنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية حول الواقعة أو من عدمه.