مصرع 4 أشخاص وأصيب آخر خلال التنقيب عن الأثار فى الأقصر

مصرع 4 أشخاص وأصيب آخر؛ إثر انهيار كتلة ترابية أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمالي محافظة أسوان.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام بمركز إدفو، والمتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتعاين الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو، مكان حادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.