إسعاد يونس بـ 3 وجوه على شاشات السينما والدراما قريباً

حالة من التوهج الفني تعيشها النجمة الكبيرة إسعاد يونس،إذ تشارك في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "مبدئي "تيتا زوزو" العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، ومن المفترض أن ينافس في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وكشفت الشركة المنتجة، أن يتم في الوقت الجاري جلسات تحضرية مع مخرجة العمل شرين عادل لاستكمال باقي فريق النجوم المشاركين، وذلك لبدأ التصوير في آخر ديسمبر المقبل، العمل من تأليف محمد عبدالعزيز.

كما تشارك في فيلم " عصابة عظيمة", طرحه خلال الأيام المقبلة،على شاشات السينمات، والعمل من إخراج وائل إحسان.

وكشفت مصدر من الشركة المنتجة للفيلم عن مشاركة النجمة إسعاد يونس بالغناء مع للنجم بهاء سلطان والنجم أحمد سعد في الأغنية الدعائية للفيلم.

عصابة عظيمة فيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويضم مجموعة من الفنانين أبرزهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج النجمة إسعاد يونس.

وتجسد إسعاد يونس خلال الأحداث شخصية كفيفة ووالدة كريم عفيفي، أما فرح الزاهد فهي متزوجة من كريم عفيفي، بينما تجسد عارفة عبد الرسول شخصية والدة عنبة.



كما تشارك النجمة إسعاد يونس في بطولة مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، ومن المفترض أن ينافس العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

كامل العدد من بطولة كل من النجم شريف سلامة، دينا الشربيني، وكوكبة كبيرة من النجوم.

نبذة عن إسعاد يونس

اسمها بالكامل إسعاد حامد جمال الدين يونس، الشهيرة بإسعاد يونس ولدت في القاهرة في 12 إبريل 1950 لأب يعمل طيار حربي ثم صحفيا في مؤسسة "روز اليوسف" تخرجت إسعاد يونس من معهد الإرشاد السياحي 1972، وقررت التقدم لامتحانات الإذاعة المصرية وبالفعل نجحت وأصبحت مذيعة ومعدة في إذاعة "الشرق الأوسط".

ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة