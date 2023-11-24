الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 أخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوي

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

 

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ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم بالدقهلية

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وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

 

 فور تلقى البلاغ أعلى طريق الفيوم الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبيَّنَ من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 6 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

مصرع 5 أشخاص وإصابة شخص في رحلة البحث عن الآثار بأسوان:

 

كما لفظ  5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وأصيب شخص آخر بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، بعد انهيار مغارة عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار.

كانت البداية بتلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز إدفو يفيد بمصرع 5 أشخاص وإصابة شخص آخر أثناء قيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار وانهارت عليهم المغارة مكان الحفر.

 تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، والمصاب إلى مستشفى حورس لتلقى العلاج، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث للتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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