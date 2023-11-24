وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصرع سيدة مسنة وإصابة 3 آخرين، من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى إيداع جثة المتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة ومصابين في حادث على طريق الخارجة أسيوط وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة مما أسفر عن مصرع صباح محمد أحمد قطب، 62 سنة، وإصابة كل من: أسماء سيد محمود، 31 سنة ووالدها سيد محمود أحمد 63 سنة، وشقيقها أحمد 28 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

تفادي حوادث الطرق

شددت الإدارة العامة للحماية المدنية، على اتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يأتي:

• التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

• التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

• إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

• فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

• عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

• عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أى من اللحامات فى أى موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

• التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

• عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.