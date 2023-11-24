مصر تواصل جهودها.. وفرحة فلسطينية عارمة مع بدء سريان الهدنة فى غزة

سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات المصرية وعبور200 شاحنة للقطاع

استمرارعبور العالقين والجنسيات من معبر رفح وبريطانيا تشكر القاهرة

حماس تطلب تسليم المحتجزين إلى القاهرة مباشرة بدلا من الصليب الأحمر

اختفت صباح اليوم أصوات الرصاص والانفجارات لاول مرة فى قطاع غزة مع هدوء حذرعلى طول الحدود الفلسطينية المحتلة مع جنوب لبنان، وذلك بعد 49 يوما من حرب الابادة الجماعية ااصهيوينة ضد الشعب الفلسطينى صاحب الارض، مع دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى، وفيما تواصل مصر جهودها لدعم القضية الفلسطينة بفتح معبر رفح واصطفت عشرات المئات من شاحنات المساعدات.

وتدفقت المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، كما سيتم دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى القطاع يوميا.

كما خرج من معبر رفح 19 مصابا فلسطينيا تم نقلهم إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء. وعبر 200 مواطن فلسطينى من العالقين إلى أراضيهم، فيما سافر عدد من مزدوجى الجنسيات إلى بلادهم عبر المنفذ الحدودى الذى شهد حالة من الازدحام الشديد.

شن الاحتلال فى الساعات الأخيرة غارات مكثّفة على مختلف جهات القطاع، بينها الشمال.

دخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية بعد عدوان إسرائيلى تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف مصاب.

وتسمح الهدنة، التى تبدأ من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا لمدة أربع أيام جرت برعاية مصرية وقطرية أمريكية بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، للإفراج عن عدد من المعتقلين من النساء والأطفال والرجال من سجون الاحتلال الإسرائيلى، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن حركة حماس قدمت إلى الجانب المصرى قائمة بأسماء 10 محتجزين، سيتم إطلاق سراحهم أولًا، فى إطار الهدنة، واشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن حماس طلبت تسليم المحتجزين إلى مصر مباشرة بدلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة إسرائيل فى تسليم المحتجزين أولًا إلى الصليب الأحمر لنقلهم فيما بعد إلى تل أبيب، إحدى النقاط العالقة فى المفاوضات، وقال التقرير، إن إسرائيل طلبت من الصليب الأحمر الوصول إلى المحتجزين الذين ما زالوا فى غزة، لكن حماس لم توافق. وقدم رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك، الشكر لمصر وقطر على جهودهم فى دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وقال «سوناك» عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واستشهد عددا من الفلسطينين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، إثر محاولتهم الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد سريان الهدنة، وشن الاحتلال فى الساعات الأخيرة غارات مكثفة استهدف مدارس تؤوى نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

واعلنت وزارة الصحة فى غزة ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 15 ألف بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف مصاب.

وتحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة

قال الاحتلال الإسرائيلى، إن الحرب على غزة لم تنته بعد، مؤكدا أن تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتى بشكل مؤقت، وأكد المتحدث باسم القوات الإسرائيلية على صفحته الرسمية بموقع إكس فى بيان، أن منطقة شمال قطاع غزة هى منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها.

وأضاف: «من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا فى المنطقة الإنسانية فى جنوب القطاع، ويمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين»، وأكد فى البيان قائلا: «لن يُسمح بأى شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله».

كما شوهد آلاف النازحين الفلسطينيين وهم يتوجهون لتفقد منازلهم المدمرة فى مناطق جنوب ووسط قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة.

ومنعت حواجز الاحتلال الإسرائيلى آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الجنوب من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم فى مدينة غزة وشمال القطاع.

وواصل الفلسطينيون إصرارهم على العودة تحت زخات الرصاص إلى بيت حانون شمال قطاع غزة، وعلى الرغم من الحديث عن أن النازحين إلى جنوب القطاع لن يتمكنوا من العودة إلى الوسط والشمال، بعدما هدّدت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهم وقالت وسائل إعلام إسرائيلية «إن الخشية تتحقق.. الآلاف من سكان غزة يتحركون للعودة إلى منازلهم شمال القطاع».

وكان الاحتلال حذّر فى منشورات ألقتها طائراته، سكان مناطق جنوب قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة، وطالب من الجميع التوجه إلى ما وصفها بالمناطق الآمنة، واصيب فلسطينيون بالصدمة فى باقى مناطق القطاع بحجم الدمار الهائل فى منازلهم وأحيائهم لدى عودتهم لتفقدها، وكان كثيرون يسألون عن ذويهم وأفراد أسرهم الذين تركوهم أو لم يتمكنوا من التواصل معهم، فيما عثر على عشرات الجثث تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

وتتواصل الأصوات الداعية فى إسرائيل إلى إبادة قطاع غزة، وفرض العقوبات الجماعية على سكانه، بما ينطلق من القتل وصولًا إلى التجويع والتعطيش.

ونشر رئيس مجلس الأمن القومى الأسبق، غيورا آيلاند، مقالًا فى النسخة الورقية من صحيفة يديعوت أحرونوت، جاء بعنوان: «على طريق هزيمة حماس، علينا عدم الوقوع تحت تأثير الردع من العالم»، يحمل دعوة للانتقام والهجوم على كافة أهالى قطاع غزة.