نشرة الحوادث| الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في مواقعة ممرضة أكتوبر

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الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في مواقعة ممرضة أكتوبر

كشف تقرير الطب الشرعي في واقعة فاطمة ممرضة أكتوبر، أنه عقب مشادة كلامية مع زوجها بمنطقة وصلة دهشور بمحافظة الجيزة، والتي تطورت لمشاجرة حادة، إذ اتهمت أسرة المجني عليها زوجها بإنهاء حياتها، وأنكر الزوج تهمة إنهاء حياتها، وبرر وفاة زوجته بحدوث مشاجرة، وأن المجني عليها طعنت نفسها بالسكين، أو أصابتها السكين لحظة محاولته انتشالها من يديها.

واضاف تقرير الطبيب الشرعي، أنه من جماع المعطيات الفنية المتوافرة والقاصرة في ذات الوقت فإننا نقرر أنه بالنسبة لدور السلاح الأبيض في إحداث الوفاة، ترى استنادا للمعطيات، وما تم سرده من تصوير الواقعة بمذكرة النيابة العامة، وما ورد بسرد تفريغ مسودة الكشف الظاهري والصفة التشريحية ببند الكشف الظاهري من وجود جرح مستوي الحواف مائل الوضع طوله نحو 15 وأسفل منتصف الترقوة اليسرى بنحو 2.5 سم، بمنتصف يسار الصدر يبعد عن الخط المنتصف الأمامي بنحو 6 سم.

وقد أوضح الطبيب الشرعي في تقريره عن واقعة وفاة ممرضة أكتوبر، أنه بما ورد بذات التفريغ ببند الصفة التشريحية من وجود كسر بالضلع السادس ونفاذ الإصابة الطعنية الموصوفة بمنتصف يسار الصدر عبر المسافة الضلعية الخامسة اليسرى محدثة قطعا في القلب، وما ورد بتقريري الإدارة المركزية للمعامل الطبية من فحص السلاح الأبيض وتطابق دماء المجني عليها.

والتقرير أنه استنادا لما سبق سرده فإن اللجنة ترى أنه لا يوجد ما يتنافى من الناحية الفنية مع جواز حدوث إصابة المجني عليها بيسار الصدر من مثل السلاح الأبيض الوارد وصفه بتقريري الإدارة المركزية للمعامل الطبية، كما لا يوجد ما يتنافى من الناحية الفنية وجواز كون الإصابة الطعنية بالصدر وإصابتها للقلب مما قد ينتج عنه نزيف إصابي الموصوفة أحد الأسباب الرئيسية المشاركة في إحداث الوفاة نظرا لنفاذها عبر تجويف غزير قد يتسبب في صدمة نزفية غير مرتجعة.

وقد أردف تقرير الطبيب الشرعي في واقعة ممرضة أكتوبر، أنه بالنسبة لتحديد سبب وفاة المجني عليها فاطمة سعيد سليمان والسبب المباشر المؤدي للوفاة، ترى اللجنة بناء على ما اطلعت عليه من مستندات أن الأسباب التالية قد وردت بالمستندات المرفقة تعليلا لوفاة المجني عليها، أن الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من انسكابات دموية مع نزيف تحت الأم الجافية، والإصابة الطعنية بيسار الصدر، وما أحدثته من نفاذ التجويف الصدر وإصابة للقلب، ومحاولة الضغط على العنق وما أحدثته من انسكابات دموية.

بينما ترى اللجنة نظرا للأسباب السابق تفصيل سردها أنه يتعذر الجزم على وجه اليقين أو الترجيح الجزم بكون أي من الأسباب السابقة هو السبب المباشر للوفاة، وأن جميع الأسباب سالفة الذكر من الأسباب الرئيسية للوفاة.

حادث مروري على محور صفط يودي بحياة شخصين ويصيب أخر بإصابات خطيرة

لفظ شخصان مصرعهما، بينما يصارع المصاب ثالث فراق الحياة إثر حادث مروري أليم أعلى محور صفط اللبن غرب الجيزة، اليوم، وقد تم نقل الموفين إلى مشرحة زينهم لحسين استصدار تصريح الدفن.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى المحور.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث سيارة أعلى محور صفط اللبن أسفر عن حالتي وفاة ومصاب نقل إلى المستشفى.

حرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

إرشادات تفادي حوادث الطرق

شددت الإدارة العامة للحماية المدنية ، على اتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:

• التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

• التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

• إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

• فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

• عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

• عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أى من اللحامات فى أى موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

• التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

• عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.

حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والاتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الحادث بتعرف طالب على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

وتبين من التحقيقات أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت، واعترف المتهمين بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وإيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وعثر داخل شقته على مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.

عقوبة النصب

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.

المادة 336 من قانون العقوبات

وكل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات.

المادة 338 من قانون العقوبات

وكل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة السابقة.