الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 08:01 م 11/24/2023 8:01:36 PM

يرحم الله الأبن العزيز الغالى الشاب حسن المنياوى، الصحفى بالموقع الإلكترونى بـ«الوفد»، الذى انتقل إلى جوار ربه إثر حادث أليم وبشع على الطريق الدائرى أمس، أثناء توجهه إلى عمله بالوفد، وحسن المنياوى من الصحفيين الشبان النابهين الذين يؤدون واجبهم المهنى على أكمل وجه وفقيد المؤسسة الإعلامية كان صاحب خلق رفيع، ويتمتع بأخلاق نبيلة، وتجمعه بزملائه علاقات ود واحترام وتقدير.

رحم الله حسن المنياوى الذى كان يؤدى عمله بكل إخلاص ومحبة بدرجة تفوق الحدود والتصورات، وهذا الأبن من أبنائى فى مؤسسة «الوفد» الإعلامية واحد من جيل الشباب الذى يقوم بأدوار بالغة الأهمية داخل موقع الوفد الإلكترونى وله العديد من البصمات المهنية والأخلاق الرفيعة، وسنظل نذكرك يا حسن على حُسن خلقك وأدائك المهنى.

فعلاً إن العين لتدمع والقلب ليحزن على فراقك يا أبنى الغالى، الذى كنت صاحب خلق رفيع وأداء مهنى رائع مثل بقية زملائك بالمؤسسة.

وباسمى وباسم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، ننعى بالغ الحزن وعميق الأسى هذا الشاب المحترم ونتقدم بخالص العزاء أولاً إلى أنفسنا فى «الوفد» ولأسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة، ولجموع الصحفيين رحمك الله يا حسن وأدخلك فسيح الجنات وإنا لله وإنا إليه راجعون.