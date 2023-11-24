كلام فى الهوا

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 08:00 م 11/24/2023 8:00:46 PM

هكذا قال رئيس وزراء بريطانيا العظمى إبان الحرب العالمية الثانية، وقد وصف بأنه أعظم قادة بريطانيا على الإطلاق. ويحكى عنه أنه ذات مرة عندما كان عائداً من مدرسته وقف ليلقى خطاباً للصبية، واجتمعوا حوله ليسمعوا كلماته التى قال فيها «أيها الرجال الصغار لا تيأسوا.. لا تيأسوا.. لا تيأسوا» ثم جلس، وهكذا كان هذا الرجل الحكيم يعطى من حوله كلمات لا تنسى، منها أنه أثناء خطبة طويلة قال قرب نهايتها لا تستسلموا أبداً... لا تستسلموا أبداً... لا تستسلموا أبداً أبداً أبداً فى أى شىء ضخم كان أو صغير مهما كان مهماً أو تافهاً، لا تستسلموا إلا لقناعات الشرف والتضحية الوطنية، لا تستسلموا أبداً للقوة، لا تستسلموا لعدو حتى لو كان لديه قوة غامرة، فكل شىء مهما بعد قريب المنال، المهم الصبر والمثابرة، لا تنتظروا نتائج سريعة، وحاولوا أن تكونوا ثابتين حتى لا يخيب هدفكم الذى تعيشون من أجله وهو كرامتكم، وحاولوا واستمروا ولا تستسلموا أبداً حتى تنتصروا على عدوكم. ولا أخفيكم سراً أننى أشعر بالفخر من ثبات هؤلاء الرجال فى حربهم مع عدوهم فى غزة الباسلة وهم يعدون لمستقبل لامع، وكل منا يحاول أن يمتحن نفسه وحينئذ يكون فخوراً بنفسه إذا رأى نفسه فخوراً بهم، ولكن إذا ضل أحدكم الطريق واستمع إلى الجهلاء والعملاء والخونة سواء كانوا من الأعداء الخارجين أو الداخلين... قول على الدنيا السلامة.

لم نقصد أحداً!!