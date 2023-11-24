حوادث الطرق تلون الجمعة بالأحمر

شهد طرق وحاور الجمهورية اليوم، العديد من حوادث الطرق المؤلمة التي أفزعت القلوب ولونته بالأسود على المفقودين في تلك الحوادث المؤلمة، وعبرالتقرير التالي نعرض لكم تلك الحوادث.

وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصرع سيدة مسنة وإصابة 3 آخرين، من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى إيداع جثة المتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة ومصابين في حادث على طريق الخارجة أسيوط وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة مما أسفر عن مصرع صباح محمد أحمد قطب، 62 سنة، وإصابة كل من: أسماء سيد محمود، 31 سنة ووالدها سيد محمود أحمد 63 سنة، وشقيقها أحمد 28 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

حادث مروري على محور صفط يودي بحياة شخصين ويصيب أخر بإصابات خطيرة

لفظ شخصان مصرعهما، بينما يصارع المصاب ثالث فراق الحياة إثر حادث مروري أليم أعلى محور صفط اللبن غرب الجيزة، اليوم، وقد تم نقل الموفين إلى مشرحة زينهم لحسين استصدار تصريح الدفن.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى المحور.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث سيارة أعلى محور صفط اللبن أسفر عن حالتي وفاة ومصاب نقل إلى المستشفى.

حرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنصورة

مصرع شخص بينما إصابة 5 اخرين من بينهما طفلين، نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن الجديدة بالمنصورة الجديدة وجري نقل المصابين الي مستشفى جمصه المركزي

كان قد تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً الي اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الامن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصه وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وجري نقل المصابين الي مستشفي جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم

وبالفحص تبين مصرع "أشرف يوسف عزيز، 50 عاماً" ، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث كلا من "دينا فايز سعيد، 20 عاماً"، "جونيور راضي سمير، عمره عام"، "ميمي سعد عزيز، 40 عاماً"، "وفاء إبراهيم عزيز، 26 عاماً"، "مريم شريف مسعد، عمرها عامين"، ومقيمين جميعاً بمحافظة كفر الشيخ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

إرشادات تفادي حوادث الطرق

شددت الإدارة العامة للحماية المدنية ، على اتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:

• التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

• التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

• إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

• فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

• عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

• عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أى من اللحامات فى أى موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

• التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

• عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.