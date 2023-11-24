الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اتصالات مصرية مع حماس وإسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع التجاوزات

غزة
غزة

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بوجود اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسي.

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دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

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السيسي يبحث اليوم مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تطورات الأوضاع في غزة

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، وذلك بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

طوفان الأقصى

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى السيوف الحديدية، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان طوفان الأقصى.

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