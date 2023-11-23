إطلاق مبادرة في جامعة حلوان لتشجيع الطلاب على نمط حياة صحي

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وتهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

مبادرة جامعة حلوان

وأعلنت جامعة حلوان المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، واحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، واطمن على صحتك، واعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى يحتاجها الجسم.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

وتعلن جامعة حلوان عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ الاستاذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب.

للانضمام للمبادرة من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل!

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

دورة التصحيح اللغوي في جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

ويقدم المركز خدماته تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب وتشكيل وعيهم في مجالات متنوعة.

