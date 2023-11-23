بدء التسجيل لدورة التصحيح اللغوي في جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

ويقدم المركز خدماته تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

جامعة حلوان تهتم بالدورات التدريبية

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب وتشكيل وعيهم في مجالات متنوعة.

وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة للتسجيل والحجز، على أن يتم الإعلان عن موعد بدء الدورة فور اكتمال العدد.

إطلاق مبادرة "اكسب صحتك" في جامعة حلوان

وأطلقت جامعة حلوان مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

وأعلنت جامعة حلوان المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، واحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، واطمن على صحتك، واعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى يحتاجها الجسم.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

وتعلن جامعة حلوان عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ الاستاذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب.