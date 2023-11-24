حدث ليلاً.. التحقيق مع المتهم بهتك عرض طالبة بالدقي

تباشر نيابة الطفل بالجيزة، التحقيق في اتهام مراهق بهتك عرض طالبة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها رغمًا عنها مستغلا سيرها بمفردها في وقت متأخر من الليل بمنطقة الدقي شمال المحافظة.

وقد ادلى المتهم "ط - 16 عاما، والمحبوس على ذمة التحقيقات"، أمام جهات التحقيق بإعترافته في القضية رقم 1577 لسنة 2023 جنح طفل الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها بأن استطالت يده جسد المجني عليها عنوة عنها لموطن عفتها ومحاولة حسر ملابسها السفلية "بنطالها" كرها عنها.

بينما استمعت النيابة الى أقوال المجني عليها وقالت: "أنا طالبة وأعمل مسئولة مبيعات بمحل لعب أطفال وكنت لابسة فستان قصير شوية وبنطلون ستريتش اللى حصل إن وأنا ماشية في شارع الميثاق بمنطقة الدقي حوالي الساعة 2 بالليل كنت مروحه من الشغل لقيت واحد معرفوش هو كان ماشي ورايا بس أنا ماكنتش حاسة بخطواته ومسكني من الخلف وحاول يشد البنطلون بتاعى بس معرفش ومسك إيدى".

وأضافت: "بعد كده فضلت أصوت وهو طلع معاه موتوسيكل ركبوا وجرى وهرب وأنا صوت وجريت وراه، هو لما تعدي عليا ماتكلمتش معاه ولا قالي حاجة بس لما كنت بجري وراه واصوت عشان يقف كنت بقوله لو راجل أقف وهو لف وشه ليا وقالي مش هسيبك والناس مسكته وروحنا القسم عملت محضر".

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم حيث قال: "اللى حصل إن أنا كنت راكب موتوسيكل وكان معايا كراتين وخبطت في المجني عليها وسندت على مؤخرتها غصب عنى واتأسفت لها وهى مارديتش عليا وسابتنى ومشيت وبعد كده لقيت الحكومة جت خدتني وودوني القسم وهو ده كل اللى حصل".

فيما توصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها بأن قام بالإمساك اماكن عفتها متعمدًا ذلك، وبمناطق حساسة من جسدها من الخلف وحاول تجريدها من بنطالها لكشف عورتها مستغلاً سيرها بمفردها ليلاً ثم قام عقب ذلك بالفرار عقب استغاثة المجنى عليها مستقلا دراجة بخارية "موتوسيكل" قيادته.

بلاغ الشرطة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الدقي بالجيزة، بلاغًا من طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا، يتهم فيه أحد الأشخاص بتهك عرضها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها من الخلف ومحاولة حسر ملابسها السفلية "بنطالها" كرها عنها مستغلا سيرها بمفردها في وقت متأخر من الليل.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من الوصول إلى المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.