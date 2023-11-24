باريس هيلتون ترزق بمولدها الثاني (تفاصيل)

أعلنت المليارديرة ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية باريس هيلتون، استقبالها مولودها الثاني، كاشفة أنها أنثي وأطلقت عليها اسم "لندن"

ونشرت النجمة المليارديرة باريس هيلتون، الخبرعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،إذ شاركت متابعيها وجمهورها بصورة ملابس رضيعة باللون الروز، وعلقت عليها قائلة:" لندن" ممتنة لطفلتي الصغيرة"

ويذكر أن فاجئت النجمة الأميركية الشهيرة باريس هيلتون جمهورها بأنها أصبحت أم للمرة الأولى وذلك بعد ولادة طفلها الأول من أم بديلة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

ونشرت هيلتون صورة لطفلها مرفقة إياها برمز تعبيري لقلب باللون الأزرق، مع رسالة جاء فيها :"لا كلام يمكن أن يعبر عن مدى الحب الذي نكنه لك منذ هذه اللحظة".

وكانت قد أعلنت هيلتون البالغة من العمر 41 عامًا في ديسمبر الماضي أنها حاولت مع رجل الأعمال

كارتر، زوجها منذ 2021، الإنجاب بتقنية التلقيح الاصطناعي خلال الجائحة.

كشف تقرير لصحيفة PEOPLE المختصة بأخبار المشاهير أن الطفل الأول لهيلتون وزوجها هو صبي، وصرحت الأمريكية للصحيفة بشكل حصري قائلة: "لطالما كان حلمي أن أكون أما وأنا سعيدة جدا لأنني وجدنا أنا وكارتر بعضنا، نحن متحمسون جدا لبدء عائلتنا معا وقلوبنا تنفجر بالحب لطفلنا الرضيع."

ويذكر أن أعلنت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء الأمريكية، باريس هيلتون، دخولها القفص الذهبي، حيث نشرت صور لها بالفستات الأبيض في حفل زفافها من خطيبها رجل الأعمال كارتر ريوم.

نشرت عارضة الأزياء، باريس هيلتون، صورًا من حفل زفافها المقام في قصر "بيل إير" الخاص بجدها، وظهرت بفستان أبيض منفوش جاء تصميم الجزء العلوى من الفستان مزخرف بورود بيضاء اللون وفتحة عنق أنيقة وأكمام طويلة، وكان من تصميم "أوسكار دى لارينتا".

ما عن شعرها فختارت تسريحة شعر كعكة كما تركت بعض خصلات شعرها على الجانبين، بأنامل مصمم الشعر "إدواردو بونس"، أما عن المكياج فاعتمدت باريس هيلتون مكياج خفيف بالوانات النود الهادئة من قبل "Steven Tabimba"، وأكملت إطلالتها وهي مرتدية خاتم زواجها

أقيم حفل زفاف باريس هيلتون ورجل الأعمال كارتر ريوم، اليوم الخميس، في قصر "بيل إير" الذي كان ملكًا لجدها الراحل دبليو بارون هيلتون، ومن المتوقع أن يستمر الحفل لمدة 3 أيام.

وحضر عدد كبير من المشاهير حفل الزفاف، على رأسهم المغنية "بيبي ريكسا" و"كيم كارداشيان"، وتبادلت باريس وكارتر كلمة "أنا أقبل" أمام الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة مثل الأم كاثي والأب ريك والأخ كونراد والعمة كايل ريتشاردز.