الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عودة نازحين إلى بلداتهم في الجنوب اللبناني مع سريان اتفاق الهدنة

جنوب لبنان
جنوب لبنان

شهدت بلدات في الجنوب اللبناني، اليوم الجمعة، عودة لعدد من النازحين الذين تركوا منازلهم في تلك البلدات جراء القصف الإسرائيلي المكثف لقطاعات الجنوب اللبناني الثلاث في إطار التصعيد العسكري بين المقاومة في لبنان والجيش الإسرائيلي منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

 

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هدوء حذر يسود جنوب لبنان مع بدء سريان هدنة غزة

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الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

يأتي ذلك بعد سريان الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة على الجنوب اللبناني، إذ سادت حالة من الهدوء الحذر كل القطاعات في البلدات الحدودية منذ السابعة من صباح اليوم غداة قصف متبادل هو الأعنف منذ بداية التوترات.

وقام عدد من النازحين بمغادرة مراكز الإيواء المقامة في مدن صور والنبطية وحاصبيا متوجهين إلى منازلهم وخصوصا في البلدات التي تقع مباشرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

كما بدأ عدد من المزارعين في تكثيف نشاطهم لقطف الزيتون خلال فترة الهدنة بعدما حالت الاشتباكات دون حصاد الكثير من المحاصيل وخصوصا في ظل استهداف عدد من المزارع بالقنابل الفسفورية.
 

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