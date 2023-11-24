برينتفورد يرفض بيع نجم الهجوم في الأنتقالات الشتوية

كشفت صحيفة الميرور الانجليزية ان نادي برينتفورد لن يوافق على انتقال نجم هجومه إيفان توناي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وكان إيفان تونايقد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالأنتقال خلال فترة الانتقالات الشتوي إلى أرسنال مقابل ٦٠ مليون جنية استرليني بعدما نجح الاعب في النجاح في موسمه الاول في الموسم الماضي مع برينتفورد بتسجيله ٢٠ هدف .

وقالت صحيفة الميرور ان إيفان توناي والذي يقضى حاليا فترة إيقاف لمدة ستة أشهر بعد ثبوت انخراطه في المراهنات على نتائج المباريات لا ينوي برينتفورد التفريط فيه خلال يناير القادم وابقائه بعد نهاية الايقاف على الاقل حتى الصيف المقبل وهو ما يعني نهاية طموحات الارسنال الذي يرغب في ضم المهاجم الدولى الذي لا يزال هناك ١٨ شهر في تعاقده مع ناديه الحالي .

وأضافت الميرور : إيفان توناي أبدى اكثر من مرة رغبته في الانتقال لنادي جديد يحقق طموحاته في اللعب فيوري أبطال أوربا إلى جانب ضمان مكان ثابت في تشكيلة منتخب انجلترا الا ان هذا يصطدم برغبة برينتفورد بالاحتفاظ به حيث يأمل مسؤولي برينتفورد في ان يقود الفريق ليكون احد فرق المقدمة وضمان مركز لمشاركة أوربية الموسم القادم وهو يجعل سعره في الصيف المقبل ربما يصل إلى ١٠٠ مليون جنية أسترليني .

يذكر ان ناديي أرسنال وتشيلسي يضعان إيفان توناي على قمة اولويتهما خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .