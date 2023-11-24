الدقهلية تتصدر محافظات مصر بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات البلهارسيا والطفيليات

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهليه عن ان صحة_الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظه لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية .

كما تقدمت الادارة المركزيه للامراض المتوطنه بالوزارة بالشكر والتقدير للاداره العامه للمتوطنه واداره البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالادارات الصحيه حيث اشادت الدكتورة اماني الحبشي مدير الاداره المركزيه للأمراض المتوطنه بالوزاره والدكتورة عفاف ابراهيم مدير الاداره العامه للبلهارسيا والطفيليات المعويه بالوزاره بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الاشراف بالادارات.

وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 الف مواطن بنسبه 101 ٪ من المستهدف وذلك في الفترة من20 أغسطس وحتى 20نوفمبر حيث تم المسح تحت اشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحرعلى مدير الاداره العامه للامراض المتوطنه بالمديريه والدكتور محمد عماد مدير ادارة البلهارسيا بالمديريه وفريق من المراجعين المتميزين باداره البلهارسيا و فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

من جانبه اعرب وكيل الوزارة عن شكره للاداره العامه للمتوطنه وفرق العمل باداره البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالادارات الصحيه متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.