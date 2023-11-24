فلسطين تصدر قائمة بالدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال من السجون الإسرائيلية

أصدرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء 39 فلسطينيًا، يمثلون الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم من السجون الإسرائيلية.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الهيئة ونادي الأسير فإن كل الأسرى الذين سيتم تحريرهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم /الجمعة/، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية قطرية وبمشاركة أمريكية.

وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، على أن تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال، وأن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على أن يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيليًا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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