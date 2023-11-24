سعد الصغير يستضيف نجم الموال هاني الصعيدي في برنامجه الليلة

يستضيف الفنان سعد الصغير اليوم الجمعة المطرب هاني الصعيدي في برنامج سعد مولعها نار، الذي يذاع على قناة الشمس، في تمام العاشرة مساءا، ويدور الحديث خلال الحلقة عن بدايته في الغناء، كما يتم تقديم عدد من المواويل وأغاني أم كلثوم، وتتضمن الحلقة فقرة طبية، كما تتضمن الحلقة حالة إنسانية.

وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ووعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة، كما أنه يستضيف خلال البرنامج فقرات إنسانية لتقديم المساعدات.

وكان سعد الصغير قد طرح مؤخرًا أغنية شارع شريف، كما طرح أغنية هنروح المولد 2، على كافة المنصات الإلكتروني والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.